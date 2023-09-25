Циганик спробував узяти на поруки Коломойського

Коментатор Ігор Циганик виступив у Київському апеляційному суді на захист експрезидента Дніпра Ігора Коломойського щодо якого розглядалося клопотання про зміну запобіжного заходу.

"Я Ігоря Валерійовича знаю з березня 2004 року, коли у Дніпрі було презентовано перший проєкт з будівництва великої спортивної арени взагалі незалежної України, який називався Дніпро Арена. На той момент це стало прикладом побудови такого соціального явища як спорт. Тому що до того спорт був у дуже-дуже занедбаному стані.

Я чому хочу говорити про соціальне явище? Тому що Ігор Валерійович говорив, що перемоги на спортивному фронті, на соціальному, вони дозволяють розвиватися країні та вони дуже важливі якраз у воєнний час.

У 2015 році Дніпро, президентом якого є Ігор Валерійович Коломойський грав у фіналі Ліги Європи. Тоді вся країна на певний час взагалі забула про існування війни, вона (країна) просто вболівала. Це було величезне підняття духу.

Якщо говорити про футбольні справи, то я сьогодні багато послухав. Я можу сказати що за той час, а Ігор Валерійович у футболі вже майже 30 років, це - єдина людина, яка боролася проти корупції у футболі. Хто хоча б трошки розбирається у футбольних справах в Україні, той розуміє, що Ігор Валерійович - єдина людина, яка постійно стояла на тому, що все повинно бути "фейр-плей". Це означає чесна гра.

Я довго знаю Ігоря Валерійовича, я добре знаю його родину, я знаю його ставлення до сім'ї, до друзів. Тому це змотивувало мене прийти сьогодні та виступити на читанні. Тому я прошу суд надати можливість взяти на поруки Ігоря Валерійовича Коломойського. Я знаю усі його контакти, я був у нього дома, знаю, де він живе. Я переконаний, що він ніколи не зробить чогось, що пішло б не на користь його родині та друзям. Тому я вважаю, що Ігор Валерійович відповідальна людина", - відзначив Циганик.