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Арнаутович вибув на тривалий термін

Форвард травмувався у матчі проти Емполі
Сьогодні 17:25 169 0
Арнаутович вибув на тривалий термін
#Арнаутович, #Інтер

Джерело - inter.it.

Нападник Інтера Марко Арнаутович вибув на тривалий термін через травму.

Про це повідомляє пресслужба "нерадзуррі".

Австрієць вийшов на заміну на 72-й хвилині матчу проти Емполі (1:0), а через 15 хвилин отримав пошкодження та залишив поле.

За результатами обстеження в Арнаутовича виявлено розтягнення м'язів лівого стегна середнього ступеня важкості. Найближчими тижнями його стан оцінять повторно.

Передбачається, що Арнаутович пропустить до 12 матчів Інтера.

Нагадаємо, влітку Інтер орендував Арнаутовича у Болоньї.

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