Інтер підписав Арнаутовича

Марко Арнаутович повернувся в Інтер

Інтер оголосив про підписання нападника Болоньї Марко Арнаутовича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Нерадзуррі" орендували 34-річного австрійця на один сезон з зобов’язанням викупу при досягненні певних умов. За попередніми даними, сума становить 8 мільйонів євро. Ще 2 мільйони клуб заплатив за річну угоду.

Сам австрієць домовився про контракт до 2025 року із зарплатою у 3 мільйони євро.

Арнаутович грав за Інтер у сезоні 2009/10 на правах оренди з Твенте. Форвард провів лише три матчі (55 хвилин).

Раніше Інтер оголосив про підписання Аугусто.