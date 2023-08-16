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Інтер підписав Арнаутовича

Марко Арнаутович повернувся в Інтер
Вчора 23:24 144 0
Інтер підписав Арнаутовича
#Арнаутович, #Болонья, #Інтер, #Футбольні трансфери

Джерело - inter.it.

Інтер оголосив про підписання нападника Болоньї Марко Арнаутовича.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Нерадзуррі" орендували 34-річного австрійця на один сезон з зобов’язанням викупу при досягненні певних умов. За попередніми даними, сума становить 8 мільйонів євро. Ще 2 мільйони клуб заплатив за річну угоду.

Сам австрієць домовився про контракт до 2025 року із зарплатою у 3 мільйони євро.

Арнаутович грав за Інтер у сезоні 2009/10 на правах оренди з Твенте. Форвард провів лише три матчі (55 хвилин).

Раніше Інтер оголосив про підписання Аугусто.

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