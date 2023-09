Русин зможе дебютувати за Сандерленд у неділю

Нападник Сандерленда Назарій Русин отримав усі необхідні документи для участі у матчах Чемпіоншипу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Головний тренер команди Тоні Моубрей підтвердив, що українець завершив процес подачі заявки на отримання візи.

Русин може дебютувати за Сандерленд у неділю, 23 вересня у матчі проти Кардіфф Сіті.

