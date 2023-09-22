Русин зможе дебютувати за Сандерленд у неділю

Джерело - Чемпіон.
Нападник Сандерленда Назарій Русин отримав усі необхідні документи для участі у матчах Чемпіоншипу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Головний тренер команди Тоні Моубрей підтвердив, що українець завершив процес подачі заявки на отримання візи.
Русин може дебютувати за Сандерленд у неділю, 23 вересня у матчі проти Кардіфф Сіті.
✅ Nazariy Rusyn is available for selection this weekend after his work permit was approved.— Sunderland AFC (@SunderlandAFC) September 22, 2023
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Раніше Сандерленд презентував Русин.
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