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Русин зможе дебютувати за Сандерленд у неділю

Українець отримав усі необхідні документи для участі у матчах Чемпіоншипу
Сьогодні 17:38 198 0
Русин зможе дебютувати за Сандерленд у неділю
#Назарій Русин, #Сандерленд, #Чемпіонат Англії, Чемпіоншип

Джерело - Чемпіон.

Нападник Сандерленда Назарій Русин отримав усі необхідні документи для участі у матчах Чемпіоншипу.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Головний тренер команди Тоні Моубрей підтвердив, що українець завершив процес подачі заявки на отримання візи.

Русин може дебютувати за Сандерленд у неділю, 23 вересня у матчі проти Кардіфф Сіті.

Раніше Сандерленд презентував Русин.

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