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Гент видалив інформацію, що Зоря та Луганськ "дуже російсько-орієнтовані"

Сьогодні 22:53 183 0
Гент видалив інформацію, що Зоря та Луганськ "дуже російсько-орієнтовані"
#Гент, #Ліга конференцій, #Зоря Луганськ

Джерело - Tribuna.com.

Гент змінив представлення Зорі як суперника у рамках 1-го туру групового етапу Ліги конференцій.

Про це повідомляє Tribuna.com.

Бельгійський клуб на своєму офіційному сайті видалив частину: "Близько половини мешканців - етнічні росіяни, для більш ніж 80% населення російська мова є рідною. І місто, і клуб дуже російсько-орієнтовані. Це було видно з того, що в логотипі клубу дуже довго використовувалася російська назва Заря (а не українська Зоря). Тільки нещодавно це було виправлено".

Гент залишив тільки перший абзац від першочергової версії представлення луганців: "Місто з населенням 470 тисяч мешканців наразі є частиною окупованої/анексованої Росією території на сході України. Багато будинків у місті було розбомблено, кілька тисяч людей загинули".

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