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Помер легендарний тренер Кривбаса

Світла пам'ять
Сьогодні 15:25 178 0
Помер легендарний тренер Кривбаса
#Кривбас

Джерело - Чемпіон.

На 65-му році життя перестало битися серце легендарного тренера Кривбаса Сергія Башкірова.

Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.

Трагічна звістка надійшла ввечері 19-го вересня.

Найбільших здобутків як футболіст досягнув у складі Дніпра – чемпіон та володар Кубка СРСР.

Тренерську діяльність розпочав у Кривбасі в якості помічника Олега Тарана в далекому 1997-му. Допоміг команді двічі поспіль здобути бронзові нагороди Вищої ліги, дебютувати у єврокубках та дійти до фіналу національного Кубка.

Тричі працював у Кривбасі: 1997-2000 рр., 2007-2009 рр., 2012-2013 рр. 

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