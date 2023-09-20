Помер легендарний тренер Кривбаса

Джерело - Чемпіон.
На 65-му році життя перестало битися серце легендарного тренера Кривбаса Сергія Башкірова.
Про це повідомляє пресслужба криворізького клубу.
Трагічна звістка надійшла ввечері 19-го вересня.
Найбільших здобутків як футболіст досягнув у складі Дніпра – чемпіон та володар Кубка СРСР.
Тренерську діяльність розпочав у Кривбасі в якості помічника Олега Тарана в далекому 1997-му. Допоміг команді двічі поспіль здобути бронзові нагороди Вищої ліги, дебютувати у єврокубках та дійти до фіналу національного Кубка.
Тричі працював у Кривбасі: 1997-2000 рр., 2007-2009 рр., 2012-2013 рр.