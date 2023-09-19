Атлетіко запропонує новий контракт Сімеоне

Аргентинський фахівець отримає новий контракт

Головний тренер Атлетіко Дієго Сімеоне продовжить очолювати "матрацників" і надалі.

Про це повідомляє El Chiringuito.

За інформацією джерела, керівництво мадридського клубу вирішило продовжити контракт із 53-річним фахівцем.

Планується, що переговори щодо нової угоди відбудуться у жовтні під час паузи на матчі збірних.

Також наголошується, що "матрацники" готові запропонувати контракт на два роки.

Після чотирьох ігор Атлетіко набрало сім очок та посідає лише сьоме місце у турнірній таблиці Ла-Ліги

Раніше Валенсія розгромила Атлетіко.