Джерело - Чемпіон.
Олександрія та Минай зіграли внічию в межах 7-го туру УПЛ.
Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 16 вересня
Голи: 0:1 - 61 Гунічев, 1:1 - 73 Кулаковський (пен)
Олександрія: Шевченко, Савченко, Сігеєв, Ковалець (Михайленко, 62), Калітвінцев (Джевані, 62), Кулаков (Андрейчук, 71), Шулянський (Микитишин, 46), Ернандес (Кулаковський, 46), Білошевський, Копина, Смирний
Минай: Бандура, Нємчанінов, Чуєв, Вітенчук, Твердохліб, Ралюченко, Одарюк (Ременяк 87), Булеза (Солдат 90+4), Дмитрук, Мельник, Гунічев (Рогозинський, 76)
Попередження: Ернандес 8, Мельник 14, Дмитрук 29, Разлюченко 34, Кулаковський 54, Микитишин 56, Вітенчук 88
Нагадаємо Шахтар у більшості переграв Оболонь.
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