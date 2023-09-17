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Олександрія - Минай 1:1: огляд матчу

Сьогодні 08:24 202 0
Олександрія - Минай 1:1: огляд матчу
#Минай, #Олександрія

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Минай зіграли внічию в межах 7-го туру УПЛ.

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 16 вересня

Олександрія - Минай 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Гунічев, 1:1 - 73 Кулаковський (пен)

Олександрія: Шевченко, Савченко, Сігеєв, Ковалець (Михайленко, 62), Калітвінцев (Джевані, 62), Кулаков (Андрейчук, 71), Шулянський (Микитишин, 46), Ернандес (Кулаковський, 46), Білошевський, Копина, Смирний

Минай: Бандура, Нємчанінов, Чуєв, Вітенчук, Твердохліб, Ралюченко, Одарюк (Ременяк 87), Булеза (Солдат 90+4), Дмитрук, Мельник, Гунічев (Рогозинський, 76)

Попередження: Ернандес 8, Мельник 14, Дмитрук 29, Разлюченко 34, Кулаковський 54, Микитишин 56, Вітенчук 88

Нагадаємо Шахтар у більшості переграв Оболонь.

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