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Олександрія та Минай не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ

Матч завершився з рахунком 1:1
Сьогодні 20:58 65 0
Олександрія та Минай не визначили сильнішого в 7 турі УПЛ
#Минай, #Олександрія, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Олександрія та Минай зіграли внічию в межах 7-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:1.

Чемпіонат України - УПЛ
7 тур, 16 вересня

Олександрія - Минай 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 61 Гунічев, 1:1 - 73 Кулаковський (пен)

Олександрія: Шевченко, Савченко, Сігеєв, Ковалець (Михайленко, 62), Калітвінцев (Джевані, 62), Кулаков (Андрейчук, 71), Шулянський (Микитишин, 46), Ернандес (Кулаковський, 46), Білошевський, Копина, Смирний

Запас: Долгий, Кравченко, Плакса, Скорко, Мартинюк, Шостак, Єрмаков

Минай: Бандура, Нємчанінов, Чуєв, Вітенчук, Твердохліб, Ралюченко, Одарюк (Ременяк 87), Булеза (Солдат 90+4), Дмитрук, Мельник, Гунічев (Рогозинський, 76)

Запас: Ольховий, Кемкін, Голуб, Кравчук, Панасенко, Гечев, Демиденко, Кораблін

Попередження: Ернандес 8, Мельник 14, Дмитрук 29, Разлюченко 34, Кулаковський 54, Микитишин 56, Вітенчук 88

Нагадаємо, Шахтар у більшості переграв Оболонь.

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