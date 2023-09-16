Шахтар у більшості переграв Оболонь у 7 турі УПЛ

Єдиний гол у матчі записав на свій рахунок Єгор Назарина

Джерело - Чемпіон.

Шахтар здобув мінімальну перемогу над Оболонню в межах 7-го туру УПЛ.

Матч завершився з рахунком 1:0 Єдиний гол у матчі записав на свій рахунок Єгор Назарина.

Чемпіонат України - УПЛ

7 тур, 16 вересня

Шахтар Донецьк - Оболонь 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 77 Назарина

Склади команд:

Шахтар: Рудько, Лемкін, Степаненко (Назарина, 68), Криськів (Егіналду, 74), Судаков, Зубков (В'юнник, 68), Сікан (Келсі, 58), Азаров, Конопля, Ракіцький, Кащук (Невертон, 58)

Запасні: Пузанков, Твардовський, Кастілло, Топалов, Новатус Міроші, Очеретько, Козік

Оболонь: Рибка, Прокопенко, Лук'янчук, Приймак, Вовкун, Мединський (Нагієв, 89), Черненко (Карась, 72), Дубко, Косовський (Осман, 85), Суханов (Груша, 46), Тарануха (Краснопір, 46)

Запасні: Федорівський, Кичак, Чернов, Фатєєв, Муха, Даниленко

Попередження: Вовкун 25, Тарануха 32, Вовкун 33, Степаненко 63, Лемкін 68, Приймак 90+4, Рибка 90+4

Вилучення: Вовкун 33 (друга жовта)

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