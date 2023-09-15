Болонья веде переговори з Моттою щодо продовження контракту

Джерело - Чемпіон.
Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта може продовжити контракт з клубом.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Сторони ведуть переговори щодо нового контракту, який діятиме до літа 2025 року з опцією продовження ще на сезон.
Thiago #Motta confirms: “I’m in talks with #Bologna for the contract extension”. Offered a new deal until 2025 + option for 2026. #transfers https://t.co/TWnh4duBMK— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 14, 2023
Нинішня угода спливає у червні 2024-го.
Раніше Салемакерс перейшов у Болонью.
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