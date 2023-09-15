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Болонья веде переговори з Моттою щодо продовження контракту

Нова угода може бути розрахована до 2025 року
Сьогодні 08:44 198 0
Болонья веде переговори з Моттою щодо продовження контракту
#Болонья, #Тіаго Мотта

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер Болоньї Тіаго Мотта може продовжити контракт з клубом.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Сторони ведуть переговори щодо нового контракту, який діятиме до літа 2025 року з опцією продовження ще на сезон.

Нинішня угода спливає у червні 2024-го.

Раніше Салемакерс перейшов у Болонью.

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