Головне
Збірна України програла Італії у кваліфікації Євро-2024
Вчора 23:39 1565
Збірна Польщі звільнила головного тренера
Сьогодні 19:22 558
Звягель оголосив про відхід Максимова
Сьогодні 19:08 382
Бех-Романчук пропустить фінал Діамантової ліги
Сьогодні 16:25 684
Принц Гаррі зустрівся з Тайрою на Іграх нескорених-2023
Сьогодні 14:02 657
Сандерленд презентував Русина
Сьогодні 11:50 579
Ярмоленко забив 46-й гол за збірну, до рекорду Шевченка - 2 кроки
Сьогодні 10:21 1048
Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 09:40 1674
Італія - Україна: відео голів і огляд матчу
Сьогодні 00:52 9146
Збірна Іспанії розгромила Кіпр, Швеція програла Австрії: результати матчів кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 00:35 1087
Прямі трансляції

Маркевич дав пораду Реброву на другий матч з Італією

Мирон Маркевич прокоментував поразку збірної України від Італії
Сьогодні 22:24 375 0
Маркевич дав пораду Реброву на другий матч з Італією
#Сергій Ребров, #Мирон Маркевич

Джерело - footboom1.com.

Збірна України надала надто багато свободи італійцям у матчі кваліфікації Євро-2024.

Про це розповів головний тренер Карпат Мирон Маркевич.

"У нас завжди другі ігри були важкуваті: що при Шевченкові, що при Петракову. Плюс Італія достатньо серйозний суперник. Кажуть, що в них криза, але я такого не побачив: у другому таймі в них змінилося майже півкоманди, але гра не погіршилася.

Італійцям було нікуди діватись – якби вони не виграли вчора, то практично б втратили шанси на друге місце.

Свою роль у цьому зіграло нервове напруження. На Сан-Сіро не так просто грати, трибуни гнали Італію вперед. Я не можу сказати, що збірна України грала геть погано, але помилок було забагато. Суперник дуже вільно себе почував в середині поля.

Шанси є. Все буде вирішуватись в останній грі з Італією. Думаю, що Північну Македонію і Мальту ми обіграємо.

Потрібно підтягнути гру в середині поля, щоб в Італії не було стільки свободи та простору. В інакшому випадку важко буде розраховувати на позитивний результат", – сказав Маркевич.

Раніше Ребров прокоментував поразку збірної України від Італії.

Коментарі ()
Популярне зараз
Італія - Україна: відео голів і огляд матчу Італія - Україна: відео голів і огляд матчу 9146
Збірна України програла Італії у кваліфікації Євро-2024 Збірна України програла Італії у кваліфікації Євро-2024 1565
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 11574
Італія - Україна 2:1. Як це було Італія - Україна 2:1. Як це було 11947
Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024 Україна опустилася на третє місце в турнірній таблиці групи C кваліфікації Євро-2024 1674
Італія - Україна 2:1: огляд матчу відбору Євро-2024 Італія - Україна 2:1: огляд матчу відбору Євро-2024 1810
Рекомендуємо
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 154034 7
Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі Посадили президента федерації і п'ять його заступників. Один наклав на себе руки: як українець тренував команду мафіозі 80464
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 29807
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12538
Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді Історія дня: як українця нахабно засудили в сутичці з росіянином на Олімпіаді 108723 4
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 16782 6