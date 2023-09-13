Маркевич дав пораду Реброву на другий матч з Італією

Збірна України надала надто багато свободи італійцям у матчі кваліфікації Євро-2024.

Про це розповів головний тренер Карпат Мирон Маркевич.

"У нас завжди другі ігри були важкуваті: що при Шевченкові, що при Петракову. Плюс Італія достатньо серйозний суперник. Кажуть, що в них криза, але я такого не побачив: у другому таймі в них змінилося майже півкоманди, але гра не погіршилася.

Італійцям було нікуди діватись – якби вони не виграли вчора, то практично б втратили шанси на друге місце.

Свою роль у цьому зіграло нервове напруження. На Сан-Сіро не так просто грати, трибуни гнали Італію вперед. Я не можу сказати, що збірна України грала геть погано, але помилок було забагато. Суперник дуже вільно себе почував в середині поля.

Шанси є. Все буде вирішуватись в останній грі з Італією. Думаю, що Північну Македонію і Мальту ми обіграємо.

Потрібно підтягнути гру в середині поля, щоб в Італії не було стільки свободи та простору. В інакшому випадку важко буде розраховувати на позитивний результат", – сказав Маркевич.