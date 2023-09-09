Головне
Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
Сьогодні 06:00 2267
Почала професійну кар’єру в 13, а у 18 вже реабілітувалася від наркотичної залежності: драматична історія Дженніфер Капріаті
Сьогодні 11:11 1035
Україна - Англія: онлайн-трансляція
Сьогодні 11:07 2048
Збірна України назвала заявку на матч з Англією
Сьогодні 09:37 562
Магучіх виборола золото на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Сьогодні 08:07 510
Вірменія Петракова зіграла внічию з Туреччиною, Португалія здолала Словаччину: результати матчів відбору до Євро-2024
Вчора 23:44 1381
Бех-Романчук завоювала срібло на етапі Діамантової ліги у Брюсселі
Вчора 23:01 766
Тимчик пропустить матч проти збірної Англії
Вчора 22:51 519
Конотоп здобула три медалі на чемпіонаті світу
Вчора 22:09 411
Молодіжна збірна України поступилася Німеччині у контрольному матчі
Вчора 21:21 1109
Прямі трансляції

Вільярреал визначився з новим головним тренером

Вільярреал близький до призначення Пачети
Сьогодні 10:37 212 0
Вільярреал визначився з новим головним тренером
#Вільярреал, #Пачета, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

Звільненого головного тренера Вільярреала Кіке Сетьєна замінить екснаставник Ельче, Уески, Вальядоліда Пачета.

Про це повідомляє Фабріціо Романо

Очікується, що Рауль, який також вів переговори з Вільярреалом, залишиться у Реалі Кастільї. Вчора повідомлялося, що йому сподобався варіант з роботою у Вільярреалі. Ще одним кандидатом був Хулен Лопетегі.

Раніше стала відома причина звільнення Сетьяна з Вільярреала.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 15240
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 27867
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 11147
Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все Сховався від хлопців у туалеті. Історія легендарного динамівця, який програв у казино абсолютно все 92329
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 133628
Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця 13282
Рекомендуємо
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 12457
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 54624 2
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 22960
Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони Я хочу померти у своїй країні: Правила життя Дієго Марадони 11290 2
Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря Історія дня. Як Марадона гуляв в Гавані з екснападником Шахтаря 22407
Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш Дівчина дня: українська боксерка з 6 розміром грудей - Наталія Андріяш 133628