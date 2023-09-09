Вільярреал визначився з новим головним тренером

Вільярреал близький до призначення Пачети

Джерело - Чемпіон.

Звільненого головного тренера Вільярреала Кіке Сетьєна замінить екснаставник Ельче, Уески, Вальядоліда Пачета.

Про це повідомляє Фабріціо Романо

Очікується, що Рауль, який також вів переговори з Вільярреалом, залишиться у Реалі Кастільї. Вчора повідомлялося, що йому сподобався варіант з роботою у Вільярреалі. Ще одним кандидатом був Хулен Лопетегі.

Раніше стала відома причина звільнення Сетьяна з Вільярреала.

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