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Рауль може очолити Вільярреал

Тренер Реал Кастильї та керівництво "жовтої субмарини" провели перші переговори
Сьогодні 23:39 142 0
Рауль може очолити Вільярреал
Фото: Getty Images
#Вільярреал, #Рауль, #Реал Мадрид

Джерело - The Athletic.

Тренер Реала Кастільї Рауль може очолити Вільярреал.

Про це повідомляє The Athletic.

46-річному фахівцю подобається варіант з цією роботою після перших контактів із "жовтою субмариною".

Сторони продовжать переговори 9 вересня, фінальне рішення очікують 10 вересня.

Якщо сторони домовляться, мадридці призначать Альваро Арбелоа головним тренером Кастільї, зараз він очолює команду U-19.

Раніше стала відома причина звільнення Сетьяна з Вільярреала.

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