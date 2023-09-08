Джерело - The Athletic.
Тренер Реала Кастільї Рауль може очолити Вільярреал.
Про це повідомляє The Athletic.
46-річному фахівцю подобається варіант з цією роботою після перших контактів із "жовтою субмариною".
Сторони продовжать переговори 9 вересня, фінальне рішення очікують 10 вересня.
Якщо сторони домовляться, мадридці призначать Альваро Арбелоа головним тренером Кастільї, зараз він очолює команду U-19.
Раніше стала відома причина звільнення Сетьяна з Вільярреала.
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