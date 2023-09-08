Тренер Реал Кастильї та керівництво "жовтої субмарини" провели перші переговори

Джерело - The Athletic.

Тренер Реала Кастільї Рауль може очолити Вільярреал.

Про це повідомляє The Athletic.

46-річному фахівцю подобається варіант з цією роботою після перших контактів із "жовтою субмариною".

Сторони продовжать переговори 9 вересня, фінальне рішення очікують 10 вересня.

Якщо сторони домовляться, мадридці призначать Альваро Арбелоа головним тренером Кастільї, зараз він очолює команду U-19.

Раніше стала відома причина звільнення Сетьяна з Вільярреала.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!