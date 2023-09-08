Стала відома причина звільнення Сетьяна з Вільярреала

В Іспанії назвали причину несподіваного відходу Сетьєна з Вільярреала

Звільнення головного тренера Вільярреала Кіке Сетьєна відбулося через дивну поведінку наставника та його дике ставлення до підлеглих.

Про це повідомляє Relevo.

Джерело стверджує, що не минуло й 10 днів після приходу Кіке Сетьєна в команду, а більшість гравців і тренерів уже були відкрито налаштовані проти нього. Однією з причин стало те, що Сетьєн плутав імена: Єремі Піно він називав Єрай, Пепе Рейну – Мігелем Рейною, а аналітика Девіда Фустера – Раулем Фустером.

Кіке Сетьєн очолив клуб 26 жовтня 2022 року та допоміг йому зайняти 5 сходинку у Ла-Лізі, яке дозволило опинитися у груповому етапі Ліги Європи.

Раніше Вільярреал поступився Кадісу.