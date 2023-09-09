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Тер Штеген: Я тепер номер 1 у збірній Німеччини

Марк-Андре тер Штеген прокоментував свою роль у збірній Німеччини
Сьогодні 14:42 224 0
Тер Штеген: Я тепер номер 1 у збірній Німеччини
Фото - Getty Images
#Мануель Ноєр, #Тер Штеген

Джерело - tribuna.com.

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген тепер є номером 1 у збірній Німеччини.

Про це розповів сам футболіст.

"Я тепер номер 1. Довго чекав цієї нагоди, думаю, можу нею скористатися. Зроблю все можливе, щоб зберегти цей статус.

Ситуація однозначно змінилася. Раніше Ноєр був очевидним номером один. Бажаю Ману повернутися на свій рівень після травми", - сказав тер Штеген.

Ноєр востаннє грав за Німеччину на ЧС-2022, після цього він пропустив 5 товариських матчів через травму. 

Раніше Тер Штеген підписав новий контракт з Барселоною.

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