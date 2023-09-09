Тер Штеген: Я тепер номер 1 у збірній Німеччини

Воротар Барселони Марк-Андре тер Штеген тепер є номером 1 у збірній Німеччини.

Про це розповів сам футболіст.

"Я тепер номер 1. Довго чекав цієї нагоди, думаю, можу нею скористатися. Зроблю все можливе, щоб зберегти цей статус.

Ситуація однозначно змінилася. Раніше Ноєр був очевидним номером один. Бажаю Ману повернутися на свій рівень після травми", - сказав тер Штеген.