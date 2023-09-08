Саутгейт: Українська збірна - дуже небезпечна та організована команда

Тренер збірної Англії прокоментував майбутній матч з Україною

Джерело - УАФ.

Збірна України - дуже небезпечна та організована команда, яка блискуче діє передусім на контратаках

Про це заявив наставник "трьох левів" Гарет Саутгейт.

"Ми розуміємо, що у Вроцлаві живуть тисячі українців, які вимушені були тікати від війни, і знаємо, наскільки емоційним може виявитися завтрашній поєдинок. Але ми приїхали грати у футбол і намагатимемося досягти позитивного результату.

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Українська збірна — дуже небезпечна та організована команда, яка блискуче діє передусім на контратаках. Нам потрібно бути зосередженими й намагатися нейтралізувати футболістів суперника в центральній зоні.

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Ми усвідомлюємо, за яких обставин ми граємо. Ми добре знаємо багатьох футболістів збірної України, які виступають в АПЛ. Ми розуміємо, в якій ситуації перебуває наш суперник. Ми підтримуємо українців, але завтра нам варто грати у футбол", - сказав Саутгейт.

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