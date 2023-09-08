Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Джерело - Чемпіон.
|Чемпіонат Європи 2024. Кваліфікація
|Груповий етап, група C
|9 вересня, 2023 рік. 19:00
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Збірна України - збірна Англії
|Міський стадіон (Вроцлав, Польща)
|Головний арбітр - Георгій Кабаков
|Трансляція - Megogo, Суспільне
У 5 турі в групі C кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України зіграє домашню гру проти національної команди Англії. Матч відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві. Початок о 19:00, 9 вересня.
Україна
У розташуванні збірної знаходиться 26 футболістів, ще троє - у резервному списку. Не допоможе команді півзахисник Микола Шапаренко, замість якого тренерський штаб довикликав Олександра Піхальонка. Під питанням участь у грі капітана та лідера - Андрія Ярмоленка.
Після 3 матчів синьо-жовті посідають 2 сходинку в турнірній таблиці групи. На старті турніру поступилися англійцям (2:0) на Вемблі, після чого перемогли Північну Македонію (2:3) та Мальту (1:0).
Англія
У розпорядженні Гарета Саутгейта також 26 футболістів. Травмованих гравців немає - усі найсильніші готові допомогти команді.
Три леви одноосібно очолюють групу зі стовідсотковим результатом - 4 перемоги в 4 матчах. Після перемоги в 1 турі над Італією (1:2), англійці почергово перемогли Україну (2:0), Мальту (0:4) та Північну Македонію (7:0).
Турнірна таблиця
|М
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1
|Англія
|4
|4
|0
|0
|15-1
|12
|2
|Україна
|3
|2
|0
|1
|4-4
|6
|3
|Італія
|2
|1
|0
|1
|3-2
|3
|4
|Північна Македонія
|3
|1
|0
|2
|4-11
|3
|5
|Мальта
|4
|0
|0
|4
|1-9
|0
Історія зустрічей
Історія протистояння України та Англії налічує 9 матчів: двічі - у фінальній стадії чемпіонатів Європи, п'ять разів - у кваліфікації ЧЄ та ЧС і ще двічі - в товариських матчах. Україна змогла перемогти лише одного разу - у 2009-му в межах відбору на ЧС-2010. Дві гри завершувалися нічиїми та 5 разів вигравали англійці.
Пряма мова
Сергій Ребров (головний тренер збірної України):
Гарет Саутгейт (головний тренер збірної Англії):
Орієнтовні склади
Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Циганков, Мудрик, Ванат;
Англія: Пікфорд, Вокер, Магвайр, Стоунз, Чілвелл, Райс, Беллінгем, Александер-Арнольд, Сака, Фоден, Кейн.
Цифри й факти
- Єдину перемогу збірна України здобула на власному полі у відборі на ЧС-2010;
- Україна забила у ворота Англії лише 3 голи, пропустила 15;
- Українці не забивають у ворота англійців протягом 308 хвилин;
- У попередніх двох матчах (4:0, 2:0) за Англію відзначалися Кейн (3), Сака, Магвайр і Хендерсон - усі вони можуть вийти на поле 9 вересня.
Прогноз букмекерів
- Перемога України - 9,1;
- Нічия - 4,9;
- Перемога Англії - 1,42.
Прогноз Чемпіона
Перемога Англії - 2:0.