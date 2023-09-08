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Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024

Сьогодні 09:45 140 0
Україна - Англія: анонс і прогноз матчу кваліфікації Євро-2024
#Збірна України з футболу, #Євро-2024 з футболу

Джерело - Чемпіон.

 Чемпіонат Європи 2024. Кваліфікація
Груповий етап, група C
9 вересня, 2023 рік. 19:00

Збірна України - збірна Англії
Міський стадіон (Вроцлав, Польща)
Головний арбітр - Георгій Кабаков
Трансляція - Megogo, Суспільне

У 5 турі в групі C кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року збірна України зіграє домашню гру проти національної команди Англії. Матч відбудеться на Міському стадіоні у Вроцлаві. Початок о 19:00, 9 вересня.

Україна

У розташуванні збірної знаходиться 26 футболістів, ще троє - у резервному списку. Не допоможе команді півзахисник Микола Шапаренко, замість якого тренерський штаб довикликав Олександра Піхальонка. Під питанням участь у грі капітана та лідера - Андрія Ярмоленка.

Після 3 матчів синьо-жовті посідають 2 сходинку в турнірній таблиці групи. На старті турніру поступилися англійцям (2:0) на Вемблі, після чого перемогли Північну Македонію (2:3) та Мальту (1:0).

Англія

У розпорядженні Гарета Саутгейта також 26 футболістів. Травмованих гравців немає - усі найсильніші готові допомогти команді.

Три леви одноосібно очолюють групу зі стовідсотковим результатом - 4 перемоги в 4 матчах. Після перемоги в 1 турі над Італією (1:2), англійці почергово перемогли Україну (2:0), Мальту (0:4) та Північну Македонію (7:0).

Турнірна таблиця

М Команда І В Н П Г О
1  Англія 4 4 0 0 15-1 12
2  Україна 3 2 0 1 4-4 6
3  Італія 2 1 0 1 3-2 3
4  Північна Македонія 3 1 0 2 4-11 3
5  Мальта 4 0 0 4 1-9 0

Історія зустрічей

Історія протистояння України та Англії налічує 9 матчів: двічі - у фінальній стадії чемпіонатів Європи, п'ять разів - у кваліфікації ЧЄ та ЧС і ще двічі - в товариських матчах. Україна змогла перемогти лише одного разу - у 2009-му в межах відбору на ЧС-2010. Дві гри завершувалися нічиїми та 5 разів вигравали англійці.

Пряма мова

Сергій Ребров (головний тренер збірної України):

Гарет Саутгейт (головний тренер збірної Англії):

Орієнтовні склади

Україна: Бущан, Конопля, Забарний, Кривцов, Миколенко, Степаненко, Зінченко, Судаков, Циганков, Мудрик, Ванат;

Англія: Пікфорд, Вокер, Магвайр, Стоунз, Чілвелл, Райс, Беллінгем, Александер-Арнольд, Сака, Фоден, Кейн.

Цифри й факти

  • Єдину перемогу збірна України здобула на власному полі у відборі на ЧС-2010;
  • Україна забила у ворота Англії лише 3 голи, пропустила 15;
  • Українці не забивають у ворота англійців протягом 308 хвилин;
  • У попередніх двох матчах (4:0, 2:0) за Англію відзначалися Кейн (3), Сака, Магвайр і Хендерсон - усі вони можуть вийти на поле 9 вересня.

Прогноз букмекерів

  • Перемога України - 9,1;
  • Нічия - 4,9;
  • Перемога Англії - 1,42.

Прогноз Чемпіона

Перемога Англії - 2:0.

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