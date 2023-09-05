Ультрас Севільї виступили проти повернення Рамоса до клубу

Ультрас іспанської Севільї виступили проти повернення до клубу Серхіо Рамоса.

Угруповання Biris Norte випустило офіційну заяву, в якій зазначається, що трансфер Рамоса в команду суперечить цінностям, які роблять клуб "великим".

"У зв'язку з інформацією, що поширилася, про нашу позицію з приводу підписання Серхіо Рамоса ми хотіли б прояснити наступне: єдиним авторитетним голосом Biris Norte є той, який виражений на трибунах і/або по наших офіційних каналах. Будь-яке інше джерело, яке претендує на те, щоб говорити від нашого імені, або той, хто приписує нам заяви чи ставлення, є хибним або зловмисним, і відповідає чужим нам інтересам, ми залишаємо за собою право спілкуватися тоді і так, як вважаємо за потрібне.

Як ультрас футбольного клубу Севілья протягом майже 50 років, ми хотіли б висловити своє неприйняття тих, хто запропонував цей трансфер. Нами рухає не ненависть чи злість, а любов та гордість за наш клуб, його історію та його вболівальників. Ми вважаємо, що сама по собі пропозиція про цей трансфер вже є неповагою до цінностей, які зробили нас великими, до символів та легенд, які захищали наш герб, і до тисяч севільських уболівальників, які в минулому зазнавали неповаги з боку цього гравця.

Ми вважаємо, що це підписання більше відповідає інтересам директорів, які не розуміють та не усвідомлюють, чого вони хочуть. Не розуміють, що робить Севілью великою, і піклуються лише про свої особисті та/або економічні інтереси.

Ми не такі, як вони, і завжди підтримуватимемо Севілью, але не тих, хто ганьбить її своїми рішеннями. Ми вважаємо, що севільці повинні мати пам'ять та гордість, аналізувати ситуацію та робити власні висновки. Кожен із нас робить свої висновки. Ми, як гурт, дуже чіткі. Хоча ми знаємо, що з кожним днем нас стає все менше і менше тих, хто ставить свої цінності вище за економіку, це те, що для Biris Norte не підлягає обговоренню.

Це комюніке адресовано, перш за все, раді директорів Севільї, оскільки ми вважаємо, що з кожним рішенням вони все далі відходять від моделі, яка поважає наш спосіб відчувати себе щитом. Ми говоримо ще раз: гідність, цінності та повага до герба та вболівальників – ось основа, на якій має триматися організація з більш ніж 100-річною історією. Нам набридло бачити, як акціонери Севільї віддають пріоритет своїм економічним інтересам, а не тому, що насправді означає бути севільцем, хоча якоюсь мірою ми можемо це зрозуміти, адже це не більше, ніж їхній бізнес, їхні засоби для існування, і вони не виросли зі справжньою любов'ю до цього клубу.

Ми хочемо чітко заявити, що, на відміну від того, що багато хто стверджує, ми в Biris Norte не будемо робити жодних дій, таких як образи на адресу будь-якого гравця під час матчів. Однак ми не можемо і не повинні підтримувати будь-які дії, що суперечать принципам та гідності футбольного клубу Севілья.

Ми також просимо інших членів спільноти Севільї відповідати тому, чим є Севілья як у цьому питанні, так і в інших. За останні кілька місяців ми побачили, на що здатна ця фанатська база. Нехай ніхто не забуває: Севілья – це ми (ВСЕ уболівальники), а не ті, хто з офісу чіпляється за крісло, щоб продовжувати жити за рахунок клубу”, - сказано у заяві угруповання.