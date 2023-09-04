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Реал хоче продовжити контракт з Родріго

Мадридці хочуть зберегти бразильську зірку клубу
Вчора 23:20 206 0
Реал хоче продовжити контракт з Родріго
Фото: AFP
#Реал Мадрид, #Родріго

Джерело - Чемпіон.

Реал має намір зберегти бразильського вінгера команди Родріго.

Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.

Мадридці найближчим часом планують розпочати з 22-річним гравцем переговори про продовження контракту.

Нинішня угода між сторонами спливає влітку 2025 року.

Раніше Реал без Луніна здобув вольову перемогу над Хетафе.

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