Реал хоче продовжити контракт з Родріго

Джерело - Чемпіон.
Реал має намір зберегти бразильського вінгера команди Родріго.
Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.
Мадридці найближчим часом планують розпочати з 22-річним гравцем переговори про продовження контракту.
Нинішня угода між сторонами спливає влітку 2025 року.
🚨Real Madrid will start negotiations to extend the contract of Brazilian star Rodrygo.— Ekrem KONUR (@Ekremkonur) September 4, 2023
🇧🇷 #HalaMadrid ⚪ #RM pic.twitter.com/119c5Z0Apv
Раніше Реал без Луніна здобув вольову перемогу над Хетафе.
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