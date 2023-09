Реал хоче продовжити контракт з Родріго

Реал має намір зберегти бразильського вінгера команди Родріго.

Про це повідомляє інсайдер Екрем Конур.

Мадридці найближчим часом планують розпочати з 22-річним гравцем переговори про продовження контракту.

Нинішня угода між сторонами спливає влітку 2025 року.

