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Дружба перемогла Локомотив Київ: результати матчів Другої ліги

Результати матчів 5-го туру Другої ліги
Сьогодні 19:35 496 0
Дружба перемогла Локомотив Київ: результати матчів Другої ліги
#Локомотив, #Звягель, #Кремінь-2, #Дружба

Джерело - Чемпіон.

Сьогодні, 3 вересня, у 5-му турі української Другої ліги відбулося 4 матчі.

Українська Друга Ліга-2023/24: календар, результати матчів, турнірна таблиця

Чемпіонат України - Друга ліга
5 тур, 3 вересня

Кремінь-2 - Звягель 0:7 (0:2) 

Голи: 0:1 - 35 Майтак, 0:2 - 42 Майтак, 0:3 - 49 Лучка, 0:4 - 58 Ндукве, 0:5 - 60 Майтак, 0:6 - 68 Чередниченко, 0:7 - 85 Волинець 

Тростянець - Рух-2 3:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 7 Проданов, 2:0 - 20 Грищенко, 3:0 - 29 Полянський

Чайка - Металург-2 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 7 Гуськов (пен), 2:0 - 40 Вечурко, 3:0 - 90+5 Чуквебука

Локомотив - Дружба 2:3 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Уманець, 1:1- 24 Порохня, 2:1 - 26 Мельниченко, 2:2 - 57 Куба, 2:3 - 85 Сторчоус

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