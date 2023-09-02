Тоттенгем погодився відпустити Ндомбеле в Галатасарай

Джерело - Чемпіон.
Галатасарай цікавиться півзахисником Тоттенгема Тангі Ндомбеле.
Про це повідомляє Ніколо Скіра.
Лондонський клуб згоден на перехід, який може відбутися, оскільки в Туреччині, як і в Саудівській Аравії, ще відкрите трансферне вікно.
#Galatasaray are still interested in Tanguy #Ndombele on loan. #Tottenham have already given the green light for his leaving. #transfers https://t.co/DoG5eHLYmN— Nicolò Schira (@NicoSchira) September 2, 2023
Раніше Аугсбург орендував захисника Тоттенгема.
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