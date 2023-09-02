Тоттенгем погодився відпустити Ндомбеле в Галатасарай

У Туреччині ще відкрите трансферне вікно

Джерело - Чемпіон.

Галатасарай цікавиться півзахисником Тоттенгема Тангі Ндомбеле.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Лондонський клуб згоден на перехід, який може відбутися, оскільки в Туреччині, як і в Саудівській Аравії, ще відкрите трансферне вікно.

Раніше Аугсбург орендував захисника Тоттенгема.

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