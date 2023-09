Тоттенгем погодився відпустити Ндомбеле в Галатасарай

Галатасарай цікавиться півзахисником Тоттенгема Тангі Ндомбеле.

Про це повідомляє Ніколо Скіра.

Лондонський клуб згоден на перехід, який може відбутися, оскільки в Туреччині, як і в Саудівській Аравії, ще відкрите трансферне вікно.

