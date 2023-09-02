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Верес - Чорноморець 3:1: огляд матчу

Огляд матчу Верес - Чорноморець
Сьогодні 09:55 185 0
Верес - Чорноморець 3:1: огляд матчу
#Верес, #Чемпіонат України, УПЛ, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У матчі 6-го туру УПЛ рівненський Верес вдома обіграв одеський Чорноморець.

Чемпіонат України - УПЛ

6 тур, 01 вересня

Верес - Чорноморець 3:1 (2:1)

Голи: 0:1 - 24 Путря, 1:1 - 35 Сікейра (пен), 2:1 - 45+3 Шарай, 3:1 - 71 Шарай

Попередження: Паст (23), Гакман (48), М.Шестаков (75), В.Шарай (80) - Кузик (29), Васильєв (54), Дада (90+2)

Вилучення: Салюк (10).

Верес: Паст - Гакман, Вовченко, Курко, Шевченко, Кучеренко, Кучеров, Яго (М.Шестаков, 62), С.Шарай (Блізніченко, 73), В.Шарай (Світюха, 90+1), Гайдучик (Марусич, 73).

Чорноморець: Шевченко - Єрмаков, Брагару, Салюк, Путря, Васильєв (Бойчук, 85), Кузик (Хадіда, 81), Шпорн (Дада, 81), Штогрін (Ієде, 85), Гучек, Авагімян (Вакула, 81).

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