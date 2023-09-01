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Манчестер Сіті підписав півзахисника Вулвергемптона

Контракт розрахований до 2028-го року
Сьогодні 15:53 233 0
Манчестер Сіті підписав півзахисника Вулвергемптона
#Вулвергемптон, #Манчестер Сіті, #Матеуш Нунеш

Джерело - Чемпіон.

Манчестер Сіті підписав півзахисника Вулвергемптона Матеуша Нунеша.

Про це повідомляє пресслужба "містян".

Контракт з 25-річним португальцем розрахований до літа 2028-го. 

У новій команді футболіст гратиме під 27-м номером.

Напередодні стало відомо, що Челсі завершив трансфер хавбека Манчестер Сіті.

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