Джерело - Чемпіон.
Манчестер Сіті підписав півзахисника Вулвергемптона Матеуша Нунеша.
Про це повідомляє пресслужба "містян".
Контракт з 25-річним португальцем розрахований до літа 2028-го.
У новій команді футболіст гратиме під 27-м номером.
Nunes arrives at City! 🚀 pic.twitter.com/kawVz5b5DX— Manchester City (@ManCity) September 1, 2023
Напередодні стало відомо, що Челсі завершив трансфер хавбека Манчестер Сіті.
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