Ноттінгем Форест може підписати колишнього форварда Челсі

Ноттінгем Форест близький до підписання контракту з форвардом Фенербахче Міші Батшуаї.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

29-річний бельгієць був у шорт-листі клубу АПЛ ще під час зимового трансферного вікна.

Клубам лишилося узгодити деякі деталі переходу.

Фенербахче натомість на правах вільного агента підпише колумбійського нападника Альфредо Морелоса, контракт якого з Рейнджерс сплинув цього літа.

Nottingham Forest are closing in on deal to sign Michy Batshuayi from Fenerbahçe as he was already on the list in January 🔴🌳 #NFFC



There are still some details to be sorted with Fenerbahçe.



Fener will sign Alfredo Morelos as free agent. pic.twitter.com/dzXtcvgxzw