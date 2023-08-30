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Ноттінгем Форест може підписати колишнього форварда Челсі

Клубам лишилося узгодити деякі деталі переходу
Сьогодні 11:29 211 0
Ноттінгем Форест може підписати колишнього форварда Челсі
#Батшуаї, #Фенербахче, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Ноттінгем Форест близький до підписання контракту з форвардом Фенербахче Міші Батшуаї.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

29-річний бельгієць був у шорт-листі клубу АПЛ ще під час зимового трансферного вікна.

Клубам лишилося узгодити деякі деталі переходу.

Фенербахче натомість на правах вільного агента підпише колумбійського нападника Альфредо Морелоса, контракт якого з Рейнджерс сплинув цього літа.

Нагадаємо, Ноттінгем Форест може зробити пропозицію по півзахиснику Лестера Ндіді.

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