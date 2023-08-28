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Ноттінгем Форест може зробити пропозицію по півзахиснику Лестера Ндіді

Особисті умови з 26-річним нігерійцем вже узгоджені
Сьогодні 10:38 217 0
Ноттінгем Форест може зробити пропозицію по півзахиснику Лестера Ндіді
#Лестер Сіті, #Ндіді, #Ноттінгем Форест

Джерело - Чемпіон.

Ноттінгем Форест може підписати опорного півзахисника Лестера Вілфреда Ндіді.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Незабаром "червоними" буде зроблена офіційна пропозиція.

Особисті умови з 26-річним нігерійцем вже узгоджені, тепер розпочнуться перемовини між самими клубами.

Раніше Ноттінгем Форест орендував півзахисника Челсі Сантоса.

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