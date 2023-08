Ноттінгем Форест може зробити пропозицію по півзахиснику Лестера Ндіді

Ноттінгем Форест може підписати опорного півзахисника Лестера Вілфреда Ндіді.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Незабаром "червоними" буде зроблена офіційна пропозиція.

Особисті умови з 26-річним нігерійцем вже узгоджені, тепер розпочнуться перемовини між самими клубами.

