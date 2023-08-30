Ярмолюк - один з найкращих гравців Брентфорда у матчі Кубка ліги з Ньюпортом

Українець отримав оцінку 7.1 за свій виступ

Джерело - Чемпіон.

Нападник Брентфорда Єгор Ярмолюк став одним з найкращих гравців команди в матчі Кубка ліги з Ньюпортом (1:1, 0:3 по пенальті).

Про це повідомляє аналітичний портал WhoScored.

Українець отримав оцінку 7.1 за свій виступ. Кращий бал у його команді лише у трьох гравців.

За 77 хвилин на полі українець зробив 51 дотик до м’яча, віддав 32 точні передачі з 37 (86%), провів 3 вдалі обведення з 4, виграв 1 верхову дуель з 2 та виконав 3 кутові удари.

Раніше Арсенал орендував голкіпера Брентфорда.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!