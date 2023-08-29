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Роналдінью підозрюється у шахрайстві з криптовалютою

Компанію бразильця вважають фінансовою пірамідою
Сьогодні 20:11 218 0
Роналдінью підозрюється у шахрайстві з криптовалютою
Фото Getty Images

Джерело - sport.ua.

Колишню зірку бразильського футболу Роналдінью підозрюють у шахрайстві з криптовалютою.

Про це повідомляє пресслужба бразильської прокуратури.

Компанія 18K, яка належить колишньому гравцю Барселони та збірної Бразилії, є фінансовою пірамідою. Компанія обіцяла клієнтам дохід до 2% на день нібито на основі операцій із криптовалютою.

Бразильця викликали до суду для свідчень, проте колишній футболіст двічі проігнорував виклик. Другий випадок Роналдінью пояснив тим, що не міг прибути до Бразилії через погану погоду.

Через повторну відмову з'явитися до суду бразильська поліція прибула до будинку 43-річного ексгравця, щоб вилучити його паспорт. Роналдінью вдома не було, поліція провела обшук.

Тепер Роналдінью має сам з'явитися до суду із паспортом. Наразі слідчі попросили суд заборонити бразильцеві залишати країну на час розслідування.

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