Головне
29 серпня на US Open зіграють Світоліна та Цуренко: розклад матчів українок
Сьогодні 11:42 689
Світоліна - Фрідзам: прогноз букмекерів на матч першого кола US Open-2023
Сьогодні 12:23 986
Збірна України поступилась Чехії в 1/8 фіналу чемпіонату Європи
Сьогодні 08:20 798
Костюк поступилась Рибакіній у першому колі US Open
Вчора 23:08 918
Калініна поступилась Соррібес Тормо на старті US Open
Вчора 22:17 719
Костюк - Рибакіна: онлайн-трансляція LIVE матчу першого кола US Open
Вчора 22:12 1266
Кривбас зіграв внічию з Оболонню у 5 турі УПЛ
Вчора 20:59 487
Промоутер назвав дату бою Усик - Ф’юрі
Вчора 19:24 3351
Кривенцов замінить Лалатовича у Зорі
Вчора 19:10 658
Прикарпаття знищило Хуст, ФСК Маріуполь вирвав нічию в Інгульця: результати 5 туру Першої ліги
Вчора 18:31 894
Прямі трансляції

Бернлі включився у боротьбу за Орігі

Бернлі готує трансфер форварда
Сьогодні 11:23 209 0
Бернлі включився у боротьбу за Орігі
Фото - Getty Images
#Бернлі, #Мілан, #Орігі, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Нападник Мілана Дівок Орігі може повернутися в АПЛ до кінця літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Footmercato.

Ще одним претендентом на підписання 28-річного бельгійця став Бернлі.

У Мілані на Орігі не розраховують, ним також цікавляться Удінезе, Болонья та Торіно. Про потенційну суму угоди не повідомляється.

Орігі перейшов у клуб влітку минулого року вільним агентом, після того, як покинув Ліверпуль. У минулому сезоні він забив 2 голи та віддав 1 асист у 36 матчах.

Раніше Бернлі оголосив про трансфер центрального захисника Андерлехта Делькруа.

Коментарі ()
Популярне зараз
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 288883
Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Прем'єр Ліга-2023/24: календар і результати матчів, турнірна таблиця 19573
Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група Б: календар і результати матчів, турнірна таблиця 8822
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар і результати матчів, турнірні таблиці 17584
Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця Українська Перша Ліга-2023/24 - група А: календар і результати матчів, турнірна таблиця 12435
Із воріт у вічність. 22 роки тому помер Сергій Перхун Із воріт у вічність. 22 роки тому помер Сергій Перхун 10396
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 295628
Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів Як брати Клички відмовилися від 5 мільйонів доларів 54482
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 153622 7
Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче Він приховував свій діагноз: унікальна кар’єра і трагічна смерть першого українця в Фенербахче 77644
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 21389 1
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 2840