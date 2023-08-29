Бернлі включився у боротьбу за Орігі

Бернлі готує трансфер форварда

Нападник Мілана Дівок Орігі може повернутися в АПЛ до кінця літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє Footmercato.

Ще одним претендентом на підписання 28-річного бельгійця став Бернлі.

У Мілані на Орігі не розраховують, ним також цікавляться Удінезе, Болонья та Торіно. Про потенційну суму угоди не повідомляється.

Орігі перейшов у клуб влітку минулого року вільним агентом, після того, як покинув Ліверпуль. У минулому сезоні він забив 2 голи та віддав 1 асист у 36 матчах.

Раніше Бернлі оголосив про трансфер центрального захисника Андерлехта Делькруа.