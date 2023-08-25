Головне
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: тріумф Бол, друга золота медаль Перес
Вчора 23:47 1942
Дюбуа переважив Усика напередодні бою
Сьогодні 15:37 137
ДБР викрило схему фіктивного зарахування гравців Прикарпаття на військову службу
Сьогодні 14:52 326
Магучіх і Геращенко вийшли у фінал чемпіонату світу
Сьогодні 13:21 672
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни
Сьогодні 10:42 62362 6
Усик: Я вважаю себе андердогом
Сьогодні 10:40 560
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу
Сьогодні 10:37 15377
Лалатович: Якби ми грали вдома в Луганську на повному стадіоні, це був би інший матч
Сьогодні 10:00 395
Маліновським цікавилися два клуби АПЛ
Сьогодні 09:12 477
Луческу: З такими помилками арбітрів ми є чемпіонами за скасованими голами
Сьогодні 08:28 1832
Прямі трансляції

Лестер підпише півзахисника Галатасарая

Клуби домовилися про оренду гравця
Сьогодні 14:40 195 0
Лестер підпише півзахисника Галатасарая
#Галатасарай, #Лестер Сіті, #Футбольні трансфери

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Галатасарая Юнус Акгюн незабаром стане гравцем Лестера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби змогли домовитися про річну оренду 23-річного турка.

Також "лисиці" матимуть право викупу футболіста. Якщо Акгюн проведе 25 матчів, то Лестер буде зобов'язаний викупити його за 10 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Акгюн провів п'ять поєдинків, у яких віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, Лестер орендував півзахисника Челсі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Відео дня: англійські фанати поглузували з Мудрика на одній із вулиць Лондона Відео дня: англійські фанати поглузували з Мудрика на одній із вулиць Лондона 3739
Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів Чемпіонат світу-2023 з баскетболу: календар матчів 14381
Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни Україна випала із топ-15 таблиці коефіцієнтів УЄФА, пропустивши вперед дві країни 62362 6
Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу Усик - Дюбуа: де дивитися онлайн бій за звання абсолютного чемпіона світу 15377
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 25 серпня Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад змагань та виступу українців 25 серпня 4042
Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати Чемпіонат світу з легкої атлетики-2023: розклад, фінали, результати 29441
Рекомендуємо
Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо Дем'яненка відвіз у казарму - не хотів за Динамо грати,- Останне велике інтерв'ю з легендою Динамо 42055
Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Історія дня. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 18011 3
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 33080
Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року Легенду Динамо паралізувало напередодні Нового року 214316 1
Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили Мілевський як символ занепаду Динамо. Легенда, на яку ми заслужили 14787 2
Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо Історія дня: скільки коштує стати спонсором Динамо 26029