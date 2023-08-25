Лестер підпише півзахисника Галатасарая

Клуби домовилися про оренду гравця

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Галатасарая Юнус Акгюн незабаром стане гравцем Лестера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Клуби змогли домовитися про річну оренду 23-річного турка.

Також "лисиці" матимуть право викупу футболіста. Якщо Акгюн проведе 25 матчів, то Лестер буде зобов'язаний викупити його за 10 мільйонів євро.

Нинішнього сезону Акгюн провів п'ять поєдинків, у яких віддав одну гольову передачу.

Нагадаємо, Лестер орендував півзахисника Челсі.

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