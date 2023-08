Захисник Ювентуса Бонуччі розпочав переговори з Уніон Берлін

Захисник Ювентуса Леонардо Бонуччі розпочав переговори щодо переходу в берлінський Уніон.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Сторони обговорюють зарплату гравця. Контракт у випадку переходу буде розрахований на 1 рік.

Футболіст не входить у плани Ювентуса і не працює з першою командою.

