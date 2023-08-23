Ювентус може втретє підписати Морату

Альваро Мората може змінити клуб

Джерело - Чемпіон.

Ювентус може втретє підписати нападника Атлетіко Альваро Морату.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Туринці можуть здійснити трансфер іспанця у випадку, якщо команду покине Мойзе Кін, яким цікавився Мілан.

Нападник вже виступав за "бьянконері" у 2014-2016 та 2020-2022 роках, забивши 59 голів та віддавши 39 результативних передач у 185 матчах.

Його чинний контракт з "матрацниками" розрахований до літа наступного року.

Раніше повідомлялося, що Мората продовжить контракт з Атлетіко.