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Ювентус може втретє підписати Морату

Альваро Мората може змінити клуб
Сьогодні 15:11 207 0
Ювентус може втретє підписати Морату
Фото - gettyimages
#Атлетіко Мадрид, #Мората, #Футбольні трансфери, #Ювентус

Джерело - Чемпіон.

Ювентус може втретє підписати нападника Атлетіко Альваро Морату.

Про це повідомляє Джанлука Ді Марціо.

Туринці можуть здійснити трансфер іспанця у випадку, якщо команду покине Мойзе Кін, яким цікавився Мілан.

Нападник вже виступав за "бьянконері" у 2014-2016 та 2020-2022 роках, забивши 59 голів та віддавши 39 результативних передач у 185 матчах.

Його чинний контракт з "матрацниками" розрахований до літа наступного року.

Раніше повідомлялося, що Мората продовжить контракт з Атлетіко.

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