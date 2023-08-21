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Беллінгем: Почав грати у 10 разів краще, ніж минулого сезону

Джуд Беллінгем прокоментував перемогу над Альмірією
Сьогодні 15:09 215 0
Беллінгем: Почав грати у 10 разів краще, ніж минулого сезону
#Реал Мадрид, #Джуд Беллінгем

Джерело - sport.ua.

Новачок Реала Джуд Беллінгем продовжує прогресувати у мадридському клубі.

Про це розповів сам англійський футболіст.

"Мені сподобалося наше бажання перемогти. Багатьом командам зазвичай важко відіграватися, пропустивши першими. Ми продовжували грати добре, не панікували й в підсумку досягли хорошого результату. Я радий забивати, але значно важливіше грати добре і робити внесок у загальний успіх команди.

Вважаю, що я почав грати у 10 разів краще, ніж минулого сезону. Навчаюся у товаришів по команді, вбираю все, що можу. Попереду ще багато ігор, і я маю продовжувати працювати та робити свій внесок.

У клубі панує спокій, у мене навіть не виникало думки про поразку. Я дивився на обличчя своїх товаришів по команді, і на них не було паніки", – каже Беллінгем.

Раніше Реал обіграв Альмерію у 2 турі Ла-Ліги.

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