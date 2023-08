Баварія віддасть Станишича Баєру в оренду

Захисник Баварії Йосип Станишич невдовзі перейде в Баєр на правах оренди.

Про це повідомляє Флоріан Плеттенберг.

23-річний хорват прибув в одну з клінік Леверкузена для проходження медогляду.

Угодою не передбачено право викупу, тому через рік футболіст повернеться до мюнхенців.

