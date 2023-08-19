Баварія передумала продавати Павара Інтеру

Джерело - Чемпіон.
Баварія передумала продавати Бенжамена Павара в Інтер і збереже гравця в команді на наступний сезон.
Про це повідомляє Флоріан Плеттінберг.
Раніше повідомлялося, що Інтер пропонує за француза 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів, тоді як Баварія очікує отримати мінімум 40 мільйонів і чистими. Клуби продовжували вести переговори.
Після матчу з Вердером у клубі відмовилися від ідеї продавати гравця в принципі. Примітно, що Павар не вийшов на поле, праворуч у захисті матч відіграв Мазрауї.
Excl. News #Pavard: FC Bayern has decided that he will stay!— Florian Plettenberg (@Plettigoal) August 18, 2023
Deal with @Inter is off! @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/vviju15gW3