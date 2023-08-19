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Баварія передумала продавати Павара Інтеру

Сьогодні 09:55 217 0
Баварія передумала продавати Павара Інтеру
#Баварія

Джерело - Чемпіон.

Баварія передумала продавати Бенжамена Павара в Інтер і збереже гравця в команді на наступний сезон.

Про це повідомляє Флоріан Плеттінберг.

Раніше повідомлялося, що Інтер пропонує за француза 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів, тоді як Баварія очікує отримати мінімум 40 мільйонів і чистими. Клуби продовжували вести переговори.

Після матчу з Вердером у клубі відмовилися від ідеї продавати гравця в принципі. Примітно, що Павар не вийшов на поле, праворуч у захисті матч відіграв Мазрауї.

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