Баварія передумала продавати Павара Інтеру

Баварія передумала продавати Бенжамена Павара в Інтер і збереже гравця в команді на наступний сезон.

Про це повідомляє Флоріан Плеттінберг.

Раніше повідомлялося, що Інтер пропонує за француза 35 мільйонів євро з урахуванням бонусів, тоді як Баварія очікує отримати мінімум 40 мільйонів і чистими. Клуби продовжували вести переговори.

Після матчу з Вердером у клубі відмовилися від ідеї продавати гравця в принципі. Примітно, що Павар не вийшов на поле, праворуч у захисті матч відіграв Мазрауї.

Excl. News #Pavard: FC Bayern has decided that he will stay!



Deal with @Inter is off! @SkySportDE 🇫🇷 pic.twitter.com/vviju15gW3