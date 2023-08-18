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Стали відомі терміни відновлення де Брейне після операції

32-річний бельгієць пройшов кілька тестів
Сьогодні 09:59 299 0
Стали відомі терміни відновлення де Брейне після операції
Фото: Getty Images
#Кевін Де Брейне, #Манчестер Сіті

Джерело - HLN.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне пропустить 3-4 місяці через травму підколінного сухожилля.

Про це повідомляє HLN.

32-річний бельгієць пройшов кілька тестів, які повинні були показати, чи є необхідність у хірургічному втручанні.

Після відповідного висновку була призначена операція на батьківщині гравця в Антверпені. Терміни відновлення – 3-4 місяці.

Раніше УЄФА назвала претендентів на найкращого гравця сезону 2022/23.

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