Стали відомі терміни відновлення де Брейне після операції

32-річний бельгієць пройшов кілька тестів

Джерело - HLN.

Півзахисник Манчестер Сіті Кевін де Брейне пропустить 3-4 місяці через травму підколінного сухожилля.

Про це повідомляє HLN.

32-річний бельгієць пройшов кілька тестів, які повинні були показати, чи є необхідність у хірургічному втручанні.

Після відповідного висновку була призначена операція на батьківщині гравця в Антверпені. Терміни відновлення – 3-4 місяці.

Раніше УЄФА назвала претендентів на найкращого гравця сезону 2022/23.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!