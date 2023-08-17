Інтер повернувся до кандидатури Павара

Джерело - sport.ua.
Інтер знову почав роботу над трансфером захисника Баварії і збірної Франції Бенжамена Павара.
Про це повідомляє Tuttosport.
Інтер уже був за крок від підписання Павара в січні. Однак тоді Баварія заблокувала трансфер в останній момент.
Минулого сезону на рахунку Павара 7 голів і 1 асист у 43 матчах за Баварію в усіх турнірах. Контракт розрахований до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не може узгодити із Баварією ціну Павара.