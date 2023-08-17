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Інтер повернувся до кандидатури Павара

Павар може змінити клуб
Сьогодні 19:10 177 0
Інтер повернувся до кандидатури Павара
Фото - Getty Images
#Баварія, #Інтер, #Павар, #Футбольні трансфери

Джерело - sport.ua.

Інтер знову почав роботу над трансфером захисника Баварії і збірної Франції Бенжамена Павара.

Про це повідомляє Tuttosport.

Інтер уже був за крок від підписання Павара в січні. Однак тоді Баварія заблокувала трансфер в останній момент.

Минулого сезону на рахунку Павара 7 голів і 1 асист у 43 матчах за Баварію в усіх турнірах. Контракт розрахований до літа 2027 року, трансферна вартість оцінюється в 40 мільйонів євро. 

Раніше повідомлялося, що Манчестер Юнайтед не може узгодити із Баварією ціну Павара.

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