Артета: Сподіваюся, скоро Зінченко буде доступним

Травма захисника Арсенала Юррієна Тімбера серйозно вплине на "канонірів".
Про це розповів головний тренер лондонців Мікель Артета.
"Те, що Тімбер отримав таку травму - це великий удар для команди, тому що ми підписували його з чіткими намірами. Він приносив команді багато користі, але цього року він більше не зможе робити цього. Ми маємо адаптуватися. На жаль, таке трапляється і ми маємо рухатися далі.
Ми завжди відкриті, і маємо вміти реагувати на травму на трансферному ринку. Сподіваюся, скоро Зінченко буде доступним. Габріел Жезус, як і раніше, недоступний, але, сподіваюся, що скоро він також повернеться", - сказав Артета.
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