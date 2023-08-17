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Артета: Сподіваюся, скоро Зінченко буде доступним

Сьогодні 12:54 190 0
Артета: Сподіваюся, скоро Зінченко буде доступним

Травма захисника Арсенала Юррієна Тімбера серйозно вплине на "канонірів".

Про це розповів головний тренер лондонців Мікель Артета.

"Те, що Тімбер отримав таку травму - це великий удар для команди, тому що ми підписували його з чіткими намірами. Він приносив команді багато користі, але цього року він більше не зможе робити цього. Ми маємо адаптуватися. На жаль, таке трапляється і ми маємо рухатися далі.

Ми завжди відкриті, і маємо вміти реагувати на травму на трансферному ринку. Сподіваюся, скоро Зінченко буде доступним. Габріел Жезус, як і раніше, недоступний, але, сподіваюся, що скоро він також повернеться", - сказав Артета.

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