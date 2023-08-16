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Гвардіола: Севілья команда з характером і бійцівськими якостями

Гвардіола прокоментував матч проти Севільї
Сьогодні 17:10 233 0
Гвардіола: Севілья команда з характером і бійцівськими якостями
Фото - gettyimages
#Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті, #Севілья

Джерело - uefa.com.

Манчестер Сіті очікує важкий матч за Суперкубок УЄФА проти Севільї.

Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.

"Ви не уявляєте, як ми раді участі у цьому матчі. Адже ми виграли Лігу чемпіонів. Треба скористатися цією можливістю. Хто знає, коли ми повернемося.

З Севільєю буде непросто. Це команда з характером і бійцівськими якостями. Вона зазвичай перемагає, коли демонструє гарну гру. Тож нам доведеться попітніти", - розповів Гвардіола.

Раніше повідомлялося, що Сілва та Манчестер Сіті узгодили новий контракт.

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