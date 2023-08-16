Гвардіола: Севілья команда з характером і бійцівськими якостями

Джерело - uefa.com.
Манчестер Сіті очікує важкий матч за Суперкубок УЄФА проти Севільї.
Про це розповів головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола.
"Ви не уявляєте, як ми раді участі у цьому матчі. Адже ми виграли Лігу чемпіонів. Треба скористатися цією можливістю. Хто знає, коли ми повернемося.
З Севільєю буде непросто. Це команда з характером і бійцівськими якостями. Вона зазвичай перемагає, коли демонструє гарну гру. Тож нам доведеться попітніти", - розповів Гвардіола.
Раніше повідомлялося, що Сілва та Манчестер Сіті узгодили новий контракт.