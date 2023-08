Сілва та Манчестер Сіті узгодили новий контракт

Манчестер Сіті та півзахисник Бернарду Сілва досягли угоди щодо продовження контракту.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Сторони домовились підписати нову угоду до кінця наступного сезону.

Контракт буде розраховний до 2026 року.

Bernardo Silva has now verbally agreed to sign new contract at Manchester City — formally confirmed his decision to the club 🚨🔵 #MCFC



City expect Bernardo to sign contracts by the end of next week.



Understand new deal will be valid until June 2026. pic.twitter.com/fSg0dXjtd0