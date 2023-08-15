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ПСЖ красиво попрощався з Неймаром

Нассер Аль-Хелаїфі прокоментував відхід Неймара з паризького клубу.
Вчора 23:22 439 0
ПСЖ красиво попрощався з Неймаром
#Неймар, #ПСЖ

Джерело - psg.fr.

Бразильський нападник Неймар завжди буде частиною історії ПСЖ.

Про це розповів президент французького клубу Нассер Аль-Хелаїфі.

"Завжди важко прощатися з таким винятковим гравцем, як Неймар, одним із найкращих у світі. Я ніколи не забуду день, коли він прибув до ПСЖ, і те, що він дав нашому клубу та проєкту протягом останніх шести років.

Ми пережили чудові моменти, і Неймар завжди буде частиною нашої історії. Я хочу подякувати Неймару та його родині. Ми бажаємо Неймару всього найкращого в майбутньому та в його наступних пригодах", – відзначив Аль-Хелаїфі.

Нагадаємо, Неймар офіційно став гравцем Аль-Хілаля.

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