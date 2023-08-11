Іспанська бригада арбітрів розсудить матч Дніпро-1 - Славія

Матч відбудеться 17 серпня

Джерело - УЄФА.

Матч-відповідь 3-го кваліфікаційного раунду Ліги Європи Дніпро-1 - Славія судитиме іспанська бригада арбітрів на чолі з Хесусом Хіль Мансано.

Про це повідомляє УЄФА.

На лініях йому допомагатимуть Анхель Невадо Родрігес та Хев'єр Мартінес Ніколас. Четвертий арбітр - Мігеля Анхеля Ортіса Арьяса.

Матч відбудеться 17 серпня о 21:00 за київським часом.

У першій зустрічі Славія розгромила Дніпро-1 з рахунком 3:0.

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