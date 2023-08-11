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Циганков та Довбик – у заявці Жирони на матч із Реал Сосьєдадом

Матч Реал Сосьєдад - Жирона відбудеться 12 серпня
Сьогодні 19:37 644 0
Циганков та Довбик – у заявці Жирони на матч із Реал Сосьєдадом
Фото: Getty Images
#Жирона, #Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга, #Реал Сосьєдад, #Артем Довбик

Джерело - Чемпіон.

Визначилася заявка Жирони на матч 1-го туру Ла-Ліги проти Реал Сосьєдада.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Форвард Артем Довбик та півзахисник Віктор Циганков потрапили у список гравців, що зможуть взяти участь у зустрічі.

Матч Реал Сосьєдад - Жирона відбудеться 12 серпня о 18:00 за київським часом.

Нагадаємо, Жирона зацікавлена у переході Піхальонка.

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