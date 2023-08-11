Циганков та Довбик – у заявці Жирони на матч із Реал Сосьєдадом

Джерело - Чемпіон.
Визначилася заявка Жирони на матч 1-го туру Ла-Ліги проти Реал Сосьєдада.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Форвард Артем Довбик та півзахисник Віктор Циганков потрапили у список гравців, що зможуть взяти участь у зустрічі.
📋 Llista de convocats#RealSociedadGirona #GironaFC pic.twitter.com/v9LFU8mt3C— Girona FC (@GironaFC) August 11, 2023
Матч Реал Сосьєдад - Жирона відбудеться 12 серпня о 18:00 за київським часом.
Нагадаємо, Жирона зацікавлена у переході Піхальонка.
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