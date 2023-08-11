Жирона після успішного трансферу вінгера Динамо Віктора Циганкова проаналізувала весь український ринок в пошуку можливих новачків.

Про це повідомляє Sport.ua.

Окрім Артема Довбика, головному тренеру іспанського клубу Мічелу сподобалися ще два гравці - Олександр Піхальонок з Дніпра-1 та Володимир Бражко з Динамо. Обидва розглядалися як потенційна заміна Оріолю Ромеу, який влітку перейшов до Барселони.

Бражко має довгостроковий контракт з Динамо, у якого не найкращі відносини з Жироною після трансферу Циганкова. Тому цей перехід виглядає нереальним.

А трансфер Піхальонка влітку був неможливий через фінансовий феєр-плей.

Жирона буде й надалі уважно стежити за Піхальонком. Потенційний трансфер можливий вже взимку.

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