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У ПСЖ можуть виникнути проблеми з фінансами наступного сезону

Йдеться про вимушений продаж гравців, щоб не порушити правила фінансового фейр-плей
Вчора 23:00 273 0
У ПСЖ можуть виникнути проблеми з фінансами наступного сезону
Фото: AFP
#Неймар, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - L'Équipe.

ПСЖ розповів Кіліану Мбаппе про можливі наслідки його відходу на правах вільного агента влітку наступного року.

Про це повідомляє L’Equipe

Йдеться про вимушений продаж гравців, щоб не порушити правила фінансового фейр-плей, перегляд політики просування гравців академії в першу команду, а також звільнення багатьох працівників.

У листі ПСЖ наголосив, що клуб створив унікальні умови для Кіліана - минулого сезону жоден інший футболіст не отримував більше, ніж він.

Нагадаємо, Неймар та ПСЖ працюють над зміною клуба бразильця.

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