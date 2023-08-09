Зелінський дав згоду на перехід в Аль-Ахлі

Джерело - Чемпіон.
Півзахисник Наполі Пйотр Зелінський погодився перейти в саудівський Аль-Ахлі.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
Наразі клуби продовжують переговори. Аль-Ахлі вже зробив пропозицію, її розмір не уточнюється. Саудівський клуб хоче найближчим часом підписати гравця.
29-річний поляк у минулому сезоні провів 48 матчів за Наполі, забив 7 голів та віддав 11 результативних передач.
Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро.
Нагадаємо, Зелінський та Наполі не домовилися про продовження контракту.
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