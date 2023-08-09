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Зелінський дав згоду на перехід в Аль-Ахлі

Пйотр Зелінський змінить клуб
Сьогодні 12:52 134 0
Зелінський дав згоду на перехід в Аль-Ахлі
#Аль-Ахлі, #Наполі, #Футбольні трансфери, #Пйотр Зелінський

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Наполі Пйотр Зелінський погодився перейти в саудівський Аль-Ахлі.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Наразі клуби продовжують переговори. Аль-Ахлі вже зробив пропозицію, її розмір не уточнюється. Саудівський клуб хоче найближчим часом підписати гравця.

29-річний поляк у минулому сезоні провів 48 матчів за Наполі, забив 7 голів та віддав 11 результативних передач.

Transfermarkt оцінює гравця у 35 мільйонів євро.

Нагадаємо, Зелінський та Наполі не домовилися про продовження контракту.

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