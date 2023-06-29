Зелінський та Наполі не домовилися про продовження контракту

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.
Півзахисник Пйотр Зелінський та Наполі не змогли домовитися про продовження контракту.
Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.
Через це клуб шукатиме варіант для продажу 29-річного поляка вже зараз, щоб наступного літа не втрачати його безплатно.
За ситуацією хавбека давно стежить Ювентус, але зараз туринці не готові робити пропозицію.
Нагадаємо, Наполі цікавиться вінгером Реала Сосьєдада.
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