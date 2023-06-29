Зелінський та Наполі не домовилися про продовження контракту

За ситуацією хавбека давно стежить Ювентус

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

Півзахисник Пйотр Зелінський та Наполі не змогли домовитися про продовження контракту.

Про це повідомляє журналіст Джанлука ді Марціо.

Через це клуб шукатиме варіант для продажу 29-річного поляка вже зараз, щоб наступного літа не втрачати його безплатно.

За ситуацією хавбека давно стежить Ювентус, але зараз туринці не готові робити пропозицію.

Нагадаємо, Наполі цікавиться вінгером Реала Сосьєдада.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!