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Погба пропустить старт нового сезону

Хавбек повернеться не раніше кінця вересня
Сьогодні 17:55 150 0
Погба пропустить старт нового сезону
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - sport.ua.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба пропустить старт нового сезону. 

Про це повідомляє Tuttosport.

Нових травм у Погба немає. Однак сьогодні 30-річний французький хавбек пройшов медобстеження, яке виявило, що повертатися в гру він поки що не готовий. Його повернення відбудеться наприкінці вересня або на початку жовтня.

Через низку травм Погба пропустив практично весь минулий сезон. Він узяв участь лише в 10 матчах "Ювентуса" у всіх турнірах і провів на полі сумарно 161 хвилину.

Нагадаємо Ювентус може продати Погба в літнє трансферне вікно.

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