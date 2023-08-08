Джерело - sport.ua.
Півзахисник Ювентуса Поль Погба пропустить старт нового сезону.
Про це повідомляє Tuttosport.
Нових травм у Погба немає. Однак сьогодні 30-річний французький хавбек пройшов медобстеження, яке виявило, що повертатися в гру він поки що не готовий. Його повернення відбудеться наприкінці вересня або на початку жовтня.
Через низку травм Погба пропустив практично весь минулий сезон. Він узяв участь лише в 10 матчах "Ювентуса" у всіх турнірах і провів на полі сумарно 161 хвилину.
Нагадаємо Ювентус може продати Погба в літнє трансферне вікно.