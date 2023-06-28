Ювентус може продати Погбу в літнє трансферне вікно

У туринців виникає питання щодо фізичних кондицій француза

Джерело - SportFace.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба, щоб краще підготуватися до кампанії 2023/24, розпочне підготовку до наступного сезону на 10 днів раніше за партнерів по команді - 2 липня.

Про це повідомляє SportFace.

У туринців виникає питання щодо фізичних кондицій француза. Ювентус також має необхідність зменшити зарплатну відомість.

Ці фактори роблять Погба одним з гравців, які можуть бути продані цього літа. Туринці готові вислухати пропозиції по півзахиснику, якщо вони будуть.

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