Головне
Українські стрибуни Колодій та Коновалов виграли Європейські ігри
Сьогодні 20:24 487
Збірна України зі стрибків у воду виграла медальний залік Європейських ігор-2023
Сьогодні 21:11 158
Європейські ігри-2023: медальний залік
Сьогодні 20:28 43094
Вчимо й переходимо на рідну українську мову: правила життя Марти Костюк
Сьогодні 19:00 368
Тоттенгем зробить пожертву під час благодійного матчу з Шахтарем
Сьогодні 16:59 415
Хижняк вийшов до півфіналу Європейських ігор та здобув путівку на Олімпійські Ігри-2024
Сьогодні 16:55 1173
Збірна України виграла Європейські ігри зі стрільби з пістолета
Сьогодні 15:23 943
Краків-2023: розклад Європейських ігор на 28 червня
Сьогодні 14:06 858
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри
Сьогодні 13:27 28528
Дівчина дня: Анна "Stefani" Пономаренко принесла Україні срібло Європейських ігор, тренувалася до 7 місяця вагітності та через 5 днів після народження доньки
Сьогодні 10:43 1931
Прямі трансляції

Ювентус може продати Погбу в літнє трансферне вікно

У туринців виникає питання щодо фізичних кондицій француза
Сьогодні 19:55 317 0
Ювентус може продати Погбу в літнє трансферне вікно
Фото: Getty Images
#Ювентус, #Поль Погба

Джерело - SportFace.

Півзахисник Ювентуса Поль Погба, щоб краще підготуватися до кампанії 2023/24, розпочне підготовку до наступного сезону на 10 днів раніше за партнерів по команді - 2 липня.

Про це повідомляє SportFace.

У туринців виникає питання щодо фізичних кондицій француза. Ювентус також має необхідність зменшити зарплатну відомість.

Ці фактори роблять Погба одним з гравців, які можуть бути продані цього літа. Туринці готові вислухати пропозиції по півзахиснику, якщо вони будуть.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Європейські ігри-2023: медальний залік Європейські ігри-2023: медальний залік 43094
Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри Євро-2023 U-21: що потрібно збірній України для виходу на Олімпійські ігри 28528
З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 З'ясувалася причина, чому не зарахували гол у ворота збірної України U-21 в матчі з Іспанією на Євро-2023 22787
Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці Євро-2023 U21, молодіжний чемпіонат Європи з футболу: розклад, результати, турнірні таблиці 30658
У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік У 13 років виступала з трибуни Верховної Ради, у 14 – виграла юніорський Australian Open, відмовилася їздити на змагання до Росії, а прямо зараз вривається в еліту світового тенісу: Марті Костюк виповнюється 21 рік 12613
Європейські ігри-2023: повний розклад змагань Європейські ігри-2023: повний розклад змагань 13129
Рекомендуємо
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 284994
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 151172 7
Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки Історія дня: Лобановський ще в 60-ті слухав Голос Америки 21433 1
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 19083 1
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 22323
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5918