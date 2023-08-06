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Ротань: Нам не вистачило другого забитого голу

Наставник Олександрії - про перемогу над Металістом 1925
Сьогодні 12:10 348 0
Ротань: Нам не вистачило другого забитого голу
#Металіст 1925, #Олександрія, #Руслан Ротань

Джерело - sport.ua.

Головний тренер Олександрії Руслан Ротань не задоволений грою Артема Шулянського у матчі з Металістом 1925 (1:0).

Про це заявив сам фахівець.

"Металіст 1925 почав гру краще, більш агресивно. Ми почали якось дуже сонно. Можливо, на це повпливала повітряна тривога. На жаль, ми маємо таку ситуацію в країні, що повітряні тривоги можуть бути у будь-який час. Тому це десь збило налаштування хлопців. Матч розпочався з помилок, але ми виправили ситуацію, забили гол і контролювали гру. Єдине, чого не вистачило, це другого голу. Якби його забили, було б грати спокійніше.

Від Шулянського ми очікуємо більшого і він це знає. Я сьогодні не дуже задоволений його грою. Він забиває, але потрібно працювати на команду, потрібно прагнути більшого. У нього потенціал значно більший, ніж той, який він демонструє на цей час. Ми хочемо його потенціал розкрити, щоб він забивав не по одному голу, а по два-три", - сказав Ротань.

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